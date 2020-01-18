В Первенстве Пскова по пулевой стрельбе примут участие более 200 человек

14:39, 20 января 2020, ПАИ

В Пскове в стрелковом тире центра «Патриот» 23 и 24 января пройдет лично-командное Первенство по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Первенстве будут участвовать порядка 20 школьных команд, всего 200-220 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет.

Школьникам необходимо будет стрелять из пневматической винтовки с расстояния 5 метров. У каждого будет 3 пробных выстрела и 5 выстрелов на зачет. Спортсмены будут стрелять из пневматической винтовки и пистолета с расстояния 10 метров, каждому предоставляется по 20 выстрелов. По итогам мероприятия определят лучшие команды и победителей в личном зачете среди юношей и девушек в каждом упражнении.

Турнир проводится в пятый раз и посвящен генералу армии, Герою Советского Союза, командующему ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Маргелову.

Главный судья соревнований Виктор Павелко добавил, что в Пскове порядка 4 000 человек занимаются пулевой стрельбой в клубе «Юный стрелок». После каждого соревнования желающих практиковать этот вид спорта становится больше.