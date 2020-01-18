0
22:02
Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
16:52
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
15:44
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
13:07
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Еще новости
Спорт

В Первенстве Пскова по пулевой стрельбе примут участие более 200 человек

В Пскове в стрелковом тире центра «Патриот» 23 и 24 января пройдет лично-командное Первенство по пулевой стрельбе среди команд общеобразовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Первенстве будут участвовать порядка 20 школьных команд, всего 200-220 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет.

Школьникам необходимо будет стрелять из пневматической винтовки с расстояния 5 метров. У каждого будет 3 пробных выстрела и 5 выстрелов на зачет. Спортсмены будут стрелять из пневматической винтовки и пистолета с расстояния 10 метров, каждому предоставляется по 20 выстрелов. По итогам мероприятия определят лучшие команды и победителей в личном зачете среди юношей и девушек в каждом упражнении.

Турнир проводится в пятый раз и посвящен генералу армии, Герою Советского Союза, командующему ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Маргелову.

Главный судья соревнований Виктор Павелко добавил, что в Пскове порядка 4 000 человек занимаются пулевой стрельбой в клубе «Юный стрелок». После каждого соревнования желающих практиковать этот вид спорта становится больше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
18 января 2020
Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
17 января 2020
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
17 января 2020
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16 января 2020
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике

Идет загрузка...