Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Дегтярёв: Минспорт и ОКР ведут юридическую работу по допуску россиян к международным турнирам

Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) продолжают юридическую работу, направленную на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярёв, пишет ТАСС.

Михаил Дегтярёв. Фото из канала министра в MAX

Дегтярев отметил, что российские спортсмены допущены к Олимпийским играм, квалификационные соревнования уже начались. Там, где допуск пока не реализован, ведётся работа, в том числе юридическая.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет отменил рекомендации 2022 и 2023 годов об отстранении российских атлетов и их выступлении исключительно в нейтральном статусе. После этого ряд международных федераций начал возвращать россиян на турниры под флагом и с гимном.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Создание центра адаптивной физкультуры и спорта обсудили в Пскове
01 октября 2026

На спорт высших достижений в 2028 году планируется выделить 2,7 млрд рублей
01 октября 2026

Псковский Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге
01 октября 2026

Псковские самбисты завоевали три медали на турнире памяти Азаряна в Ржеве
01 октября 2026

Дегтярёв: Минспорт и ОКР ведут юридическую работу по допуску россиян к международным турнирам
01 октября 2026

Трое псковичей заявились на финальный этап Кубка России по ралли
30 сентября 2026

Нападающего «Луки-Энергии – 2» признали лучшим игроком сентября в Третьей лиге
30 сентября 2026

Псковичка стала серебряным призёром чемпионата России по спортивному ориентированию

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...