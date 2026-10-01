Дегтярёв: Минспорт и ОКР ведут юридическую работу по допуску россиян к международным турнирам

11:34, 01 октября 2026, ПАИ

Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) продолжают юридическую работу, направленную на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярёв, пишет ТАСС.

Дегтярев отметил, что российские спортсмены допущены к Олимпийским играм, квалификационные соревнования уже начались. Там, где допуск пока не реализован, ведётся работа, в том числе юридическая.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет отменил рекомендации 2022 и 2023 годов об отстранении российских атлетов и их выступлении исключительно в нейтральном статусе. После этого ряд международных федераций начал возвращать россиян на турниры под флагом и с гимном.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.