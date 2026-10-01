Псковские самбисты завоевали три медали на турнире памяти Азаряна в Ржеве

11:42, 01 октября 2026, ПАИ

Воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» стали призёрами регионального турнира по самбо памяти мастера спорта России Г. М. Азаряна, который прошёл в Ржеве, Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»







В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2012–2014 и 2014–2015 годов рождения. Среди призёров – Илья Иванов, занявший второе место в весовой категории до 50 килограммов. Арина Зиминс стала второй в весе свыше 65 килограммов. Анна Галиновская завоевала бронзовую медаль в той же категории.

Спортсменов тренирует Елена Иванова.