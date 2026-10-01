Псковский Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге
Псковский клуб Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге с 21 по 26 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира.
Соперниками псковской команды в первом туре станут действующий чемпион России оренбургский «Факел-Газпром», пермский «Пермспецкабель», КНТ «Липецк», «Сборная Санкт-Петербурга» и дубль «Факел-Газпрома».
Для Nordman этот сезон станет дебютным в высшем дивизионе российского клубного настольного тенниса. Путёвку в Премьер-лигу команда завоевала весной этого года, впервые в истории Пскова и области выиграв Суперлигу – второй по силе дивизион чемпионата России.
Псковский Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге
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