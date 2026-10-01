Псковский Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге

13:06, 01 октября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman проведёт первый тур Премьер-лиги по настольному теннису в Оренбурге с 21 по 26 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира.

Соперниками псковской команды в первом туре станут действующий чемпион России оренбургский «Факел-Газпром», пермский «Пермспецкабель», КНТ «Липецк», «Сборная Санкт-Петербурга» и дубль «Факел-Газпрома».

Для Nordman этот сезон станет дебютным в высшем дивизионе российского клубного настольного тенниса. Путёвку в Премьер-лигу команда завоевала весной этого года, впервые в истории Пскова и области выиграв Суперлигу – второй по силе дивизион чемпионата России.