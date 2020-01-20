Эксперты назвали популярные у россиян товары

14:59, 20 января 2020, ПАИ

Эксперты выяснили, какие потребительские товары в прошлом году жители России стали покупать чаще. По данным ассоциации магазинов розничной торговли, в прошлом году больше всего выросла продажа шоколада, сообщили Псковскому агентству информации в организации. По сравнению с 2018 годом шоколадные плитки стали покупать на 8,1% чаще.

Также вырос спрос на средства для мытья посуды и шампуни: на 6,9% и 6,2% соответственно. В пятерку лидеров также вошли соки и стиральные порошки. По сравнению с 2018 годом эти товары стали покупать чаще на 5,2 и 4,5% соответственно.

Согласно исследованию, в топ-10 самых популярных по продаже товаров также вошли сигареты (+3,8%), газированный лимонад (+3,2%), подгузники (+2,7%), энергетические напитки (+2,2%), зубная паста (+1,9%).

Между тем в прошлом году уменьшился спрос на майонез, крупы и йогурты. Россияне стали реже покупать эти товары на 6,7, 5,3 и 4,5% соответственно.