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Общество

В 2019 году псковское УФНС направило в бюджет региона 17,6 миллиардов рублей

За прошедший год Управление ФНС Псковской области мобилизовало в бюджет Российской Федерации 24,1 миллиардов рублей налогов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, из общей суммы поступлений доходы консолидированного бюджета региона составили 17,6 миллиардов рублей.

«Особо подчеркну, что по итогам 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ, - говорит руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. – Так, доходы консолидированного бюджета Псковской области возросли более чем на 300 миллионов и составили 17,6 миллиарда рублей, из которых в доход областного бюджета поступило 13,7 миллиарда рублей, в доходы местных бюджетов – 3,9 миллиарда рублей».

В государственные внебюджетные фонды страны налоговые органы Псковской области мобилизовали более 16 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе перечислено: в Пенсионный Фонд РФ – 12 миллиардов рублей, в Фонд социального страхования РФ – 1,4 миллиарда рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,7 миллиарда рублей.

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