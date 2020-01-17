Автобус с пассажирами попал в ДТП на окраине Пскова

15:12, 20 января 2020, ПАИ

Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП на окраине Пскова в деревне Котово рядом со стройбазой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы аварии, которая произошла 20 января около 15:00.

В автобус врезался автомобиль Chevrolet Aveo. По словам очевидцев, возможной причиной аварии стали проблемы с колесом у легкового автомобиля, из-за которых водитель не смог справится с управлением.

Отмечается также, что автобус с пассажирами двигался по направлению Пскова, а автомобиль – выезжал из города.