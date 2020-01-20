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Общество

Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы

«Недопустимо проводить мероприятия «для галочки». Перед нами стоит большой спектр разноплановых задач, все они должны решаться качественно и оперативно», - подчеркнул губернатор Псковскому области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по реализации в регионе государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что в мае будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, президент объявил наступивший год Годом памяти и славы. «На нас лежит особая ответственность по качественной и профессиональной подготовке всех мероприятий. Нам предстоит насыщенная программа», - добавил глава региона.

Губернатор уточнил, что удалось «полностью закрыть обязательства по обеспечению ветеранов жильем». «С чистой совестью и полными силами можем продолжить работу», - отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников также обратил внимание на разработанную ОНФ функцию для оказания адресной помощи ветеранам через приложение. Он поручил главе регионального исполкома ОНФ Виктору Остренко проработать вопрос с тем, чтобы у псковских ветеранов была такая возможность. Также речь шла о подготовке волонтёров, которые будут помогать организовывать мероприятия в честь Дня Победы.

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