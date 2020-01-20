Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений

16:20, 20 января 2020, ПАИ

Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений, сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова на заседании оргкомитета по реализации в регионе государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа». Об этом передаёт корреспондент Псковскому агентству информации.

По словам Елены Тимашовой, 18 млн рублей на ремонт захоронений направлено из федерального бюджета, ещё 5 млн рублей будет выделено из региональной казны. Планируется, в частности, отремонтировать 53 воинских захоронения, установить на захоронениях 150 памятных знаков.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков добавил, что на реконструкцию памятников этом году предусмотрено 4 млн рублей, в 2021 году - 2 млн рублей, в 2022 году - 3 млн рублей. «Областной бюджет выделит 900 тыс. и 2 млн рублей на текущий ремонт, по миллиону на 2021 и 2022 годы. Муниципальным бюджетом предусмотрено 900 тысяч рублей на 2020 год, на 2021 и 2022 годы - по 1,5 млн рублей», - уточнил глава администрации.

«Мы обращались с просьбой по реконструкции памятника Неизвестному солдату на Кузнецкой улице. Требуется 8 млн рублей. Сам памятник в плохом состоянии, неплохо было провести его полную реконструкцию», - заметил Александр Братчиков.

«Будем планировать», - отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона попросил председателей комитетов и районов своевременно разыгрывать все необходимые конкурсы. «Если видите, что ваших возможностей не хватает, сообщайте, мы со своей стороны будем помогать. Всем ветеранам нужно оказать адресную помощь. Кроме того, ни одно захоронение не должно остаться без внимания. Важно, чтобы работа велась и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне», - подытожил Михаил Ведерников.