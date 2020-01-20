0
19:13
Доступное жилье в Пскове: Сколько стоят однокомнатные квартиры
17:48
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
17:33
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
17:02
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
17:00
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
15:32
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
14:59
Эксперты назвали популярные у россиян товары
Еще новости
Общество

Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений

Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений, сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова на заседании оргкомитета по реализации в регионе государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа». Об этом передаёт корреспондент Псковскому агентству информации.

По словам Елены Тимашовой, 18 млн рублей на ремонт захоронений направлено из федерального бюджета, ещё 5 млн рублей будет выделено из региональной казны. Планируется, в частности, отремонтировать 53 воинских захоронения, установить на захоронениях 150 памятных знаков.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков добавил, что на реконструкцию памятников этом году предусмотрено 4 млн рублей, в 2021 году - 2 млн рублей, в 2022 году - 3 млн рублей. «Областной бюджет выделит 900 тыс. и 2 млн рублей на текущий ремонт, по миллиону на 2021 и 2022 годы. Муниципальным бюджетом предусмотрено 900 тысяч рублей на 2020 год, на 2021 и 2022 годы - по 1,5 млн рублей», - уточнил глава администрации.

«Мы обращались с просьбой по реконструкции памятника Неизвестному солдату на Кузнецкой улице. Требуется 8 млн рублей. Сам памятник в плохом состоянии, неплохо было провести его полную реконструкцию», - заметил Александр Братчиков.

«Будем планировать», - отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона попросил председателей комитетов и районов своевременно разыгрывать все необходимые конкурсы. «Если видите, что ваших возможностей не хватает, сообщайте, мы со своей стороны будем помогать. Всем ветеранам нужно оказать адресную помощь. Кроме того, ни одно захоронение не должно остаться без внимания. Важно, чтобы работа велась и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне», - подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
«Волонтеры Победы» окажут адресную помощь ветеранам в Псковской области Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей Начинаются съёмки фильма «Псковская область – родина Знамени Победы» Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы Депутат Госдумы призывает принять меры по защите исторической памяти Путин: Отказ от участия в праздновании Дня Победы в Москве будет ошибкой для стран СНГ 20 млн рублей требуется на кадастровые работы по постановке на учет воинских захоронений в Псковской области Владимир Путин: 75-летие Победы должно пройти на самом высоком уровне «Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны Объявлен конкурс на разработку эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
20 января 2020
Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят от Юбилейной до Народной
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
20 января 2020
Кирилл Кононов отказался от участия в выборах главы Печорского района
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
20 января 2020
Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
20 января 2020
Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
20 января 2020
Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы
Эксперты назвали популярные у россиян товары
20 января 2020
Эксперты назвали популярные у россиян товары
Архивные документы по первым послевоенным выборам обнародуют в Псковской области
20 января 2020
Архивные документы по первым послевоенным выборам обнародуют в Псковской области
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России
20 января 2020
Юрий Чайка покидает пост генпрокурора России

Идет загрузка...