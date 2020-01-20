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Общество

Более 1,3 тысяч псковичей наказаны за нарушение условий хранения оружия

В прошлом году в Псковской области сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии вместе с полицейскими провели свыше 23 тысяч проверок условий хранения оружия, по итогам которых к административной ответственности были привлечены более 1 тысячи 300 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Также росгвардейцы провели 899 проверок в рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности. За нарушения в данной сфере к административной ответственности привлечены 74 должностных лица.

Отмечается, что за 2019 год в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступили более 13 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц. Из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде более 95%.

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