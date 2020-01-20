Очередной температурный рекорд был побит в Пскове 19 января

17:02, 20 января 2020, ПАИ

19 января в Пскове был побит очередной температурный рекорд. Как сообщает портал «Метеоновости», в воскресенье столбики термометров в городе показывали +5,2 градуса. Прежний максимум +3,7 градуса держался с 1993 года.

До этого суточные максимумы температуры в Пскове обновлялись 15, 16 и 17 января.

Отмечается, что на погоду на Северо-Западе влияют волны тепла из Атлантики. Активные циклонические вихри, перемещаясь вдоль северных морей, отсекали арктический холод от Европейской территории России.