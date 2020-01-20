Оксана Федорова выпустила новый клип
Уроженка города Пскова, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова 20 января выпустила новый клип на песню «Quisaz», которую она исполнила на испанском языке. Об этом Оксана Федорова написала на своей странице в сети Instagram.
К посту телеведущая прикрепила небольшой отрывок клипа.
«Хочу представить вашему вниманию мой новый клип, созданный творческой группой «A-Movie», - рассказала своим подписчикам Оксана Федорова.
Выразив благодарность участникам в создании клипа на песню кубинского композитора, певица добавила, что был пройден тернистый, но увлекательный путь от замысла до реализации.