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Общество

Оксана Федорова выпустила новый клип

 Уроженка города Пскова, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова 20 января выпустила новый клип на песню «Quisaz», которую она исполнила на испанском языке. Об этом Оксана Федорова написала на своей странице в сети Instagram.

К посту телеведущая прикрепила небольшой отрывок клипа.

«Хочу представить вашему вниманию мой новый клип, созданный творческой группой «A-Movie», - рассказала своим подписчикам Оксана Федорова.

Выразив благодарность участникам в создании клипа на песню кубинского композитора, певица добавила, что был пройден тернистый, но увлекательный путь от замысла до реализации.

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