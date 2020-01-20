Экс-глава кадастровой палаты Ленинградской области стал гендиректором «Газпром межрегионгаз Псков»

16:24, 20 января 2020, ПАИ

Экс-глава кадастровой палаты Ленинградской области Олег Басников назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, он приступил к работе с 14 января. Исполняющий обязанности гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров вновь стал заместителем генерального директора.

Олег Басников родился 11 сентября 1969 года в Серебрянске Восточно-Казахстанской области. Окончил высшее пограничное военнополитическое училище. В 1990-1991 годах проходил военную службу в Среднеазиатском пограничном округе. В 1991-1996 годах работал в коммерческих организациях. В 1996-1999 годах - помощник губернатора Ленинградской области. В 1999-2010 годах работал в структурах Газпрома. В 2010-2011 годах был помощником руководителя управления Росреестра. С 2011‑го – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области, в 2013 году покинул эту должность по собственному желанию.