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Общество

«Волонтеры Победы» окажут адресную помощь ветеранам в Псковской области

Члены Псковского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» окажут адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского регионального отделения движения Екатерина Родина.

Она отметила, что также в рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, участники движения на территории Псковской области реализуют региональную программу «Нет забытых обелисков», направленную на благоустройство воинских захоронений.

Кроме того, 27 января в Пскове при участии «Волонтеров Победы» в пятый раз пройдет ежегодная акция «Хлеб той зимы». Также к 5 мая усилиями участников волонтерского движения планируется обустройство интерактивной площадки «Чтобы помнили» в дендропарке Пскова.

В планах «Волонтеров Победы» участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая, и в традиционной ежегодной военно-исторической реконструкции на «Линии Сталина» в Островском районе в июле.

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