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Общество

Власти Пскова отреагировали на инцидент с нападением женщины на подростков в школе №24

Фото: пресс-служба муниципалитета

Городские власти отреагировали на инцидент, произошедший в школе №24 города Пскова, где одна из родительниц напала на учащихся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Женщина показала вахтеру паспорт и объяснила, что хочет поговорить с преподавателем секции, где занимается ее дочь. Однако выяснилось, что она проникла в спортивную раздевалку, где с применением физической силы напала на подростков, используя при этом ненормативную лексику. Произошедшее ученики записали на камеру и выложили в интернет.

На помощь к ученикам пришли педагоги, которые вывели женщину из школы. Оказалось, что женщина высказывала претензии относительно разбитого стекла телефона ее дочери, при этом не сообщив ничего директору или педагогам школы. 

Директор средней общеобразовательной школы №24 Светлана Котова добавила, что по данному факту администрация школы обратилась в полицию. В отношении родительницы были возбуждены 2 административных делопроизводства по статьям «хулиганство» и «причинение имущественного ущерба». С преподавателями провели разъяснительную работу по данному факту, они получили выговор за неоперативное реагирование.

Заместитель главы администрации города Александр Коновалов поручил Управлению образования муниципалитета усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования. К работе с данной ситуацией также подключили психологов.

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