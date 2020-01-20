В Псковской области стартовала Всероссийская акция «Студенческий десант»

19:30, 20 января 2020, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета встретились с руководством УМВД России по городу Пскову. В рамках этого ставшего уже традиционным мероприятия, которое проводится ежегодно накануне Дня российского студенчества, представителям студенческого сообщества предоставляется уникальная возможность поближе познакомиться с работой стражей порядка, что способствует популяризации профессии полицейского среди молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову,

Фото Дарьи Чистяковой

В начале этой организационной встречи со словами приветствия к студентам обратился начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен вносить свою посильную лепту в ответственную работу по обеспечению общественной безопасности. Сергей Александрович пожелал ребятам активно проявить себя в ходе акции.

Фото Дарьи Чистяковой

Начальник Управления отметил также, что, участвуя в «Студенческом десанте», молодые псковичи смогут увидеть и ощутить специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел. И это, возможно, сыграет свою определяющую роль в выборе их дальнейшей профессии.

Помощник начальника УМВД полковник внутренней службы Артур Зинин проинформировал собравшихся об условиях приема на службу и льготах полицейских. А командир отряда народных дружинников Анатолий Ожигин рассказал о принципах и основных формах участия граждан в охране общественного порядка, особенностях создания и функционирования народных дружин, а также правовом статусе народных дружинников.

Фото Дарьи Чистяковой

Кроме того, в общении с гостями приняли участие председатель совета ветеранов городской полиции Константин Марченко и член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Михаил Балог. В своих выступлениях они остановились на роли общественности в деле профилактики преступных проявлений.

Фото Дарьи Чистяковой

А затем парней и девушек в соответствии с их пожеланиями распределили по службам, в которых им предстоит пройти стажировку, – патрульно-постовую, службу участковых уполномоченных, ГИБДД и подразделение по делам несовершеннолетних.

Отметим, что в рамках акции кроме непосредственного знакомства с деятельностью тех или иных полицейских подразделений для ее участников предусмотрена организация товарищеских матчей, экскурсий и других познавательных мероприятий.