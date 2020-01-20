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Общество

В России появится организация по реализации государственной нацполитики

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая займется реализацией государственной национальной политики. По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям был утвержден ряд поручений, согласно одному из которых правительству до 1 апреля нужно будет представить упомянутый проект указа, следует из материалов на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Росбалт. Это одно из первых поручений, данных главой государства Мишустину, занявшему пост председателя правительства 16 января.

Также ему необходимо до 1 марта «представить проект указа президента РФ о проведении в 2022 году в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации».

Кроме того, в  срок до 25 апреля Путин  ожидает предложений об оказании мер дополнительной поддержки молодежным общественным объединениям, осуществляющим деятельность по развитию межнациональных (межэтнических) отношений и укреплению духовного и гражданского единства народов, которые проживают на территории СКФО.

Другое поручение касается ведения реестра национально-культурных автономий. До 1 августа правительству надлежит представить предложения о внесении в российское законодательство изменений, предусматривающих передачу ФАДН полномочия по ведению реестра национально-культурных автономий.

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