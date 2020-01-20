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Общество

Психолог МЧС провела занятие для псковских судебных приставов

Специалист ГУ МЧС России по Псковской области провела с работниками аппарата Управления ФССП России по Псковской области занятие по психологической подготовке. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства, тема занятия - «Морально психологические последствия воздействия террористических актов».

В рамках мероприятия специалист ГУ МЧС России по Псковской области рассказала судебным приставам о типичных реакциях людей на стрессовые ситуации в условиях террористического акта. Отдельное внимание было уделено принципам общения с пострадавшими. В том числе, как помочь вывести человека из ступора, состояния апатии или упадка сил, как оказать помощь при плаче, истерике, страхе и агрессии.

Отметим, что решение задач по минимизации (ликвидации) последствий террористической деятельности ложится на федеральные органы исполнительной власти. Эта деятельность является обязательным элементом защиты от терроризма общества и государства.

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