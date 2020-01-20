Псковичи принимают участие в семинаре по приграничному сотрудничеству в Гатчине

20:40, 20 января 2020, ПАИ

Псковская делегация принимает участие в тренинговом семинаре на тему: «Обеспечение устойчивого развития территорий: взаимодействие бизнеса и власти». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, мероприятие проходит в городе Гатчина (Ленинградская область) в рамках реализации проекта ER48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» (ViaHanseaticaPlus) программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

В составе делегации от Пскова - сотрудники комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, представители Псково-Изборского музея-заповедника, туристических агентств, ресторанов и кафе, отелей, баз отдыха, досуговых и культурно-развлекательных центров. Также в семинаре принимают участие представители сферы туризма из Ленинградской области, Эстонии и Латвии.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Тренинг проводится в виде деловой игры «Game of Goals» по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, где представители власти, бизнеса, научного сообщества и других заинтересованных организаций в игровой форме будут вместе вырабатывать подходы и искать пути решения общих задач и проблем, оказывая при этом содействие достижению целей устойчивого развития. Упор делается на необходимость объединения нормотворческих возможностей, которыми располагает муниципалитет, с мобилизующими способностями гражданского общества и ресурсами коммерческих организаций. Это будет способствовать более эффективному выявлению и преодолению препятствий на пути к социальному прогрессу и устойчивому развитию. Кроме того, в рамках семинара будут презентованы лучшие практики, способствующие повышению привлекательности региона на маршруте «Ганзейского пути» (ViaHanseaticaPlus).

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Проект «ViaHanseaticaPlus» - это международный туристический маршрут, который включает культурные и природные достопримечательности России, Эстонии и Латвии, подчеркивая уникальность каждой страны. Основываясь на историческом торговом пути Ганзейского союза, маршрут следует из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, Ивангород, Тарту, а также охватывает новые города - Псков и Выборг (Россия), Раквере и Вильянди (Эстония), присоединенные к маршруту в рамках продолжения проекта «ViaHanseaticaPlus», направленного на развитие туризма и повышение экономической привлекательности отдаленных территорий России, Эстонии и Латвии.

Бюджет всего проекта составляет около 36,5 млн рублей, 10% из которых - софинансирование партнеров. Псковская часть проекта - 2,7 млн рублей, включая софинансирование администрации города Пскова в размере около 270 тысяч рублей.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.