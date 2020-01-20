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Общество

Псковичи смогут пройти вакцинацию против гриппа и диспансеризацию возле «Семейного Магнита»

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАПе (гос. номер В 862 КР 60). Как сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении, ФАП будет работать с 21 по 25 января с 10.00 до 14.00 на территории «Семейного Магнита» (Псков, ул.Труда, 37а).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение АД, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

В поликлинике напоминают, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.

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