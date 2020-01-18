Анастасьевскую часовню в Пскове открыли для посещений по записи

21:33, 20 января 2020, ПАИ

Анастасьевскую часовню, которая расположена под Ольгинским мостом в Пскове, открыли для посещений по предварительной записи. Об этом сообщается на странице Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в соцсети «Вконтакте».

«Анастасиевская часовня стала доступнее для ценителей монументального искусства. Ждем гостей, звоните», - говорится в сообщении.

Фото со страницы Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте»

Часовню можно посетить по предварительной записи часовню можно посетить со вторника по воскресенье, с 10.00 до 16.00 (понедельник - выходной).

Записаться можно по телефону: 8 (8112) 56 -73- 02 или в кассе музея, расположенной на территории Мирожского монастыря.