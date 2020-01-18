0
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
13:44
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
12:12
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
11:09
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
12:58
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Еще новости
Экономика

В Минсельхозе обеспокоились из-за отсутствия снега в России

Посевы озимых культур в РФ в настоящее время находятся в неплохом состоянии, что позволяет рассчитывать на их рекордный сбор в 2020 году, заявил «Интерфаксу» руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики при Минсельхозе Рудольф Булавин.

При этом он указал, что сохраняются и факторы риска. «Беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на размер урожая, является уровень вегетационных осадков. Пока он заметно отстает от нормы», — констатировал Булавин.

Ранее эксперты предупредили, что аграрии в ряде регионов России из-за малоснежной зимы могут столкнуться весной с низкими запасами влаги в почве.

В декабре министерство обнародовало предварительные данные, согласно которым Россия в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна. В предыдущем году валовой сбор зерна в России составил 113,255 млн тонн.

Официальная оценка Минсельхоза РФ на текущий сельхозгод — 36 млн тонн при общем зерновом экспорте в 45 млн тонн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
18 января 2020
Вячеслав Володин осматривает площадки особой экономической зоны «Моглино» под Псковом
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января 2020
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
15 января 2020
Компенсацию выпадающих доходов при инвестиционном налоговом вычете получат регионы России
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла
09 января 2020
В Псковской области откроется новое лесоперерабатывающее предприятие полного цикла 1

Идет загрузка...