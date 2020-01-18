В Минсельхозе обеспокоились из-за отсутствия снега в России

22:48, 20 января 2020, ПАИ

Посевы озимых культур в РФ в настоящее время находятся в неплохом состоянии, что позволяет рассчитывать на их рекордный сбор в 2020 году, заявил «Интерфаксу» руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики при Минсельхозе Рудольф Булавин.

При этом он указал, что сохраняются и факторы риска. «Беспокойство вызывает отсутствие снежного покрова на значительной территории сева озимых. Это может стать фактором риска в случае прихода сильных морозов. Кроме того, важнейшим фактором, влияющим на размер урожая, является уровень вегетационных осадков. Пока он заметно отстает от нормы», — констатировал Булавин.

Ранее эксперты предупредили, что аграрии в ряде регионов России из-за малоснежной зимы могут столкнуться весной с низкими запасами влаги в почве.

В декабре министерство обнародовало предварительные данные, согласно которым Россия в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна. В предыдущем году валовой сбор зерна в России составил 113,255 млн тонн.

Официальная оценка Минсельхоза РФ на текущий сельхозгод — 36 млн тонн при общем зерновом экспорте в 45 млн тонн.