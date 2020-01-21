Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области

09:30, 21 января 2020, ПАИ

Комиссионную оценку состояния Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых в деревне Теребени Опочецкого района поручил провести губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Речь об этом шла на заседании оргкомитета по реализации в регионе государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности и сохранение ценностей, так как несколько лет назад храм пострадал от воров.

Храм Воскресения - памятник деревянного зодчества XVIII века. В подвале здания находится склеп, где покоятся останки родителей фельдмаршала Михаила Кутузова — генерал-поручик Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов и его жена Анна Илларионовна (урождённая Бедринская). В 1895 году при храме была открыта церковно-приходская школа. В интерьерах церкви сохранились старинное убранство и иконы.