Понятие «педагогическая тайна» может появиться в России

09:44, 21 января 2020, ПАИ

Понятие «педагогическая тайна» может появиться в российской сфере образования. Как пишет газета «Известия», нововведение запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

По словам главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения России Татьяны Батышевой, педагог должен знать об особенностях развития ребенка — это необходимо, чтобы установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь, но в настоящее время родители опасаются предоставлять учителям подобные сведения, опасаясь их некорректного использования.

Предложенное ограничение схоже с врачебной тайной. Отмечается, что родительское сообщество поддерживает идею.

С инициативой о введении педагогической тайны выступила рабочая группа «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.