0
12:45
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
12:15
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
11:33
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
10:39
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
10:17
Ветер усиливается в Псковской области
09:30
Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области
21:51
В Пыталовском районе обнаружены останки мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы ВОВ
Еще новости
Общество

Понятие «педагогическая тайна» может появиться в России

Понятие «педагогическая тайна» может появиться в российской сфере образования. Как пишет газета «Известия», нововведение запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

По словам главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения России Татьяны Батышевой, педагог должен знать об особенностях развития ребенка — это необходимо, чтобы установить с ним контакт и при необходимости оказать помощь, но в настоящее время родители опасаются предоставлять учителям подобные сведения, опасаясь их некорректного использования.

Предложенное ограничение схоже с врачебной тайной. Отмечается, что родительское сообщество поддерживает идею.

С инициативой о введении педагогической тайны выступила рабочая группа «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
21 января 2020
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
21 января 2020
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
21 января 2020
22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
21 января 2020
Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России
Ветер усиливается в Псковской области
21 января 2020
Ветер усиливается в Псковской области
Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области
21 января 2020
Состояние Воскресенского храма с фамильным склепом Кутузовых оценят в Псковской области
В Пыталовском районе обнаружены останки мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы ВОВ
20 января 2020
В Пыталовском районе обнаружены останки мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы ВОВ
Псковичи принимают участие в семинаре по приграничному сотрудничеству в Гатчине
20 января 2020
Псковичи принимают участие в семинаре по приграничному сотрудничеству в Гатчине

Идет загрузка...