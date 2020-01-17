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8 лет проведёт в тюрьме житель Порховского района за поджог сожительницы

8 лет проведёт в тюрьме житель Порховского района за поджог сожительницы, в результате которого она скончалась. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что июне 2019 года осуждённый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. Он взял стоявшую в комнате кружку с бензином, облил им женщину и поджёг.   

В июле пострадавшая скончалась в Псковской областной клинической больнице в результате развития ожоговой болезни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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