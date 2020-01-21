Конкурсного управляющего новосокольнического колхоза «Родина» дисквалифицировали

10:53, 21 января 2020, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области дисквалифицировал на полгода конкурсного управляющего колхоза «Родина» в Новосокольническом районе за нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки надзорное ведомство Новосокольнического района установило, что конкурсный управляющий в нарушение законодательства проводил расчёты без использования основного расчетного счета должника.

Это послужило основанием для обращения прокурора в суд с заявлением о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).