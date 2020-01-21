Несколько минометных мин обнаружили в Островском районе

10:06, 21 января 2020, ПАИ

Четыре минометные мины нашли вблизи деревни Кривулино Островского района 20 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны поступило в дежурную часть в 8:55. Группа разминирования Поисково-спасательного отряда обезвредила снаряды в тот же день в 11:30.

В пресс-службе добавили, что специалисты разминировали три минометные мины калибра 82 мм и одну — калибра 50 мм.