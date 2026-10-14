Псковский театр драмы приглашён на фестиваль театральных искусств имени Достоевского

16:35, 14 октября 2026, ПАИ

С 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае в 30-й раз пройдет XXX Фестиваль театральных искусств имени Достоевского, на котором будут представлены спектакли российских и зарубежных театров по произведениям классиков. 1 ноября Псковский театр драмы покажет спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» на сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В своем спектакле режиссер Павел Зобнин – приверженец русского психологического театра «по Станиславскому» – вместе с актерами подробно разбирает пьесу Чехова, попутно обращаясь к биографии и другим произведениям автора, задает ей неожиданные вопросы, ищет свежие и незаштампованные решения и образы.

Спектакль «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2021/2022. Спектакль – участник XXIV Международного театрального фестиваля ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург, 2023).

Год назад, 1 ноября 2025-го, Псковский театр с успехом представил публике фестиваля спектакль Гульназ Балпеисовой «Маленькие трагедии».

В Пскове спектакль «Дядя Ваня» покажут 24 ноября.

Международный театральный фестиваль имени Ф. М. Достоевского начал свою историю в 1992 году. За годы его проведения в нем участвовали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Созданный как смотр спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского, сегодня фестиваль расширил «территорию Достоевского» и пригласил к участию спектакли отечественных и зарубежных театральных коллективов по произведениям других классиков – А. С. Пушкина, А. П. Чехова, А. К. Толстого, Н. В. Гоголя. Президент фестиваля – народный артист России Михаил Пореченков. Генеральный продюсер – Максим Королёв.

Следующие гастроли Псковского театра драмы состоятся 9 и 10 ноября в Санкт-Петербурге.