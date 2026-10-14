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Общество

Проект благоустройства территории на месте «Магеллана» в Пскове почти готов

Проект благоустройства территории, где раньше располагался торговый комплекс «Магеллан», находится на финальной стадии. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.

Фото: ПАИ

По его словам, при поступлении финансирования территорию приведут в порядок. Андрей Ульянов отметил, что подобных объектов, как «Магеллан», в Пскове больше нет.

«Таких нестационарных торговых объектов с такими площадными характеристиками на территории Пскова больше нет. У нас остаётся проблема, связанная с отдельными НТО, которые не осуществляют деятельность. Мы её решаем в рабочем порядке. За прошлый год мы демонтировали шесть торговых объектов из такой категории», – отметил он.

Всего на территории Пскова 354 нестационарных торговых объекта. Мониторинг их деятельности осуществляется в ежедневном режиме по графику. Контрольное управление администрации города определяет улицы, по которым проводит рейдовые мероприятия. Иногда граждане сами присылают обращения о том, что тот или иной НТО не осуществляет деятельность. Если замечено, что объект не работает, его берут в мониторинг, и в течение двух месяцев сотрудник выезжает на место, делает фотофиксацию. Затем владельцу нерабочего НТО направляется предписание, и происходит расторжение договора в одностороннем порядке.

Андрей Ульянов подчеркнул, что количество НТО имеет тенденцию к снижению. В 2023 году их было 380.

Напомним, планируется, что на месте павильона появится пешеходная зона с малыми архитектурными формами и парковочными карманами.

Планы убрать «Магеллан» с Рижского проспекта озвучивали ещё в 2017 году, однако в 2018 году срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлили ещё на семь лет. Тогда же были озвучены планы реконструкции торгового комплекса, подразумевающие изменение его внешнего вида.

Однако в 2020 году Евгений Скачков, бывший на тот момент главным архитектором Пскова, сообщил, что 54 % псковичей против существования рынка, а на градостроительном совете в июле было озвучено предложение снести «Магеллан».

В 2025 году суд признал законным исключение торгового павильона из схемы нестационарных объектов Пскова. На майской сессии Псковской городской Думы Борис Елкин, бывший на тот момент главой Пскова, отметил, что в начале 2025 года в том числе из-за требований к обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение о непродлении договора аренды, которое собственник пытался обжаловать в суде.

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