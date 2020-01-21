Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты на приёме МИДа России

10:39, 21 января 2020, ПАИ

Псковские цукаты продегустировали иностранные журналисты и руководители пресс-служб дипломатических ведомств на приёме исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по экономическому развитию и инвестиционному развитию Псковской области.

В Доме приёмов МИД России на Спиридоновке автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова с командой производителей и шеф-поваров из 12 регионов-участников проекта, организовала дегустацию более 150 наименований российских региональных продуктов и блюд.

Производители и шеф-повара из Республики Алтай, Кузбасса, Москвы и Московской области, Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Тульской и Псковской областей, Республики Дагестан, познакомили иностранных журналистов и представителей пресс-служб дипломатических миссий с деликатесами, традиционными блюдами и продуктами своих регионов, а также российскими сладостями и винами. Из Псковской области специально на торжественный прием в Москву доставили «Псковские цукаты» (крыжовник, клюква, ревень, тыква, черноплодная рябина). Цукаты от торгового дома «Форест» присоединились к проекту «Гастрономическая карта» в декабре.

«Мне приятно, что у нас развиваются дружеские отношения с российскими предпринимателями, которые стараются сохранять наши традиции. Мы всегда уделяем большое внимание народным промыслам и ремеслам. И нас переполняет гордость за то, что здесь, как и во многих других сферах, нам есть, что сказать. И я хотел бы выразить признательность Ассоциации «Народные художественные промыслы России» и федеральному проекту «Гастрономическая карта России», чью продукцию мы будем сегодня дегустировать», - сказал Сергей Лавров.