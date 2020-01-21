Маршрут лыжного перехода десантников к 75-летию Победы пройдет через Псков и Великие Луки

12:02, 21 января 2020, ПАИ

Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ, состоится с 25 января по 15 февраля. Как сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ, маршрут перехода пройдет через Псков и Великие Луки.

В общей сложности на старт выйдут 9 команд по 30 человек. Общая протяженность маршрутов – почти 12 тыс. километров. Переход будет проходить смешанным способом - на лыжах и пешком в тех регионах, где нет снега. Маршруты охватят города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград; из 45 городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец). Финальной точкой в забеге станет сбор команд в Наро-Фоминске.