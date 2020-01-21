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Общество

Устанавливать российские флаги на домах ветеранов предложил депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин выступил с предложением устанавливать российские триколоры на фасадах домов, где проживают ветераны или инвалиды боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

В частности, было предложено внести изменения в статью 4 федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации». В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается на федеральном конституционном законе установить норму, которая позволит ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов и инвалидов боевых действий устанавливать флаг страны на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности.

Флагшток с государственным флагом устанавливают по заявлению в профильное ведомство субъекта РФ ветерана или по заявлению членов семьи погибшего ветерана. Примечательно, что установка флага будет проводиться за счет самого гражданина или в рамках субсидий, которые ежегодно выделяются из бюджета страны ветеранским общественным организациям и объединениям в рамках выполнения социально значимых мероприятий. Проект направлен на воспитание в россиянах чувства патриотизма, уважения к государственным символам страны.

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