Более чем на 26% сократилось количество отравлений алкоголем в Псковской области

10:57, 21 января 2020, ПАИ

В прошлом году в Псковской области зарегистрированы 64 случая острых отравлений спиртным. Это на 26,4% меньше, чем в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Основная доля отравившихся отмечается среди населения от 18 до 70 лет и старше - 92,2% или 59 случаев. На подростков от 15 до 17 лет приходится 3,1% отравлений или 2 случая, на детское население до 14 лет - 4,7% отравлений или 3 случая. При этом специалисты отмечают, что острые отравления спиртным среди мужчин встречаются в 3,6 раза чаще, чем среди женщин,

В структуре отравлений от токсического действия алкоголя в 2019 году преобладали отравления неучтённым спиртом – 54,7% или 35 случаев, этанолом - 43,8% или 28 случаев, метанолом - 1,6% или 1 случай.

От отравлений алкоголем в 2019 году погибли 28 человек. Это на 12,5% меньше, чем в 2018 году, тогда произошли 32 случая с летальным исходом. Все летальные исходы, как и в 2018 году зарегистрированы среди населения от 18 до 70 лет и старше, отметили специалисты.