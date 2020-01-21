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Общество

22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма

22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма, сообщают «Метеовести».

«На Русскую равнину придёт циклон, несущий очередную волну тепла. Вторжение вихря приведет к усилению контрастов атмосферного давления в регионе, усилится ветер. В центре и на северо-западе страны прогнозируются порывы 15-20 метров в секунду и более", - отмечают метеорологи.

В эпицентре шторма окажутся Новгородская и Псковская области. Местами скорость ветра может превышать 25 метров в секунду.

Усиление ветра в регионе прогнозируется уже сегодня, 21 января. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. 

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