22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма

11:33, 21 января 2020, ПАИ

22 января Псковская область окажется в эпицентре шторма, сообщают «Метеовести».

«На Русскую равнину придёт циклон, несущий очередную волну тепла. Вторжение вихря приведет к усилению контрастов атмосферного давления в регионе, усилится ветер. В центре и на северо-западе страны прогнозируются порывы 15-20 метров в секунду и более", - отмечают метеорологи.

В эпицентре шторма окажутся Новгородская и Псковская области. Местами скорость ветра может превышать 25 метров в секунду.

Усиление ветра в регионе прогнозируется уже сегодня, 21 января. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.