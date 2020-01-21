Эстонские власти хотят установить годовые объемы вылова ряпушки и корюшки на Чудском озере

12:38, 21 января 2020, ПАИ

В Эстонии планируется установить годовые объемы вылова ряпушки и корюшки на Чудском озере. Законопроект о внесении соответствующих изменений в закон о рыбной ловле предлагает рассмотреть комиссия Рийгикогу по сельской жизни, пишут эстонские СМИ.

По мнению председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, установление годовых объемов вылова ряпушки и корюшки на Чудском озере путём ящичной мережи и мережи для вылова корюшки позволит равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли. Также он подчеркнул, что нововведение установит стабильность в этой сфере, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

Тармо Тамм отметил, что сегодня ловлей корюшки и ряпушки на Чудском озере занимается более 30 предприятий и 100 рыбаков. По его мнению, в случае принятия поправок предприятия смогут лучше распределять объемы вылова рыбы в течение сезона. Он пояснил, что при установлении объёмов вылова в зависимости от используемых снастей рыбак может быть уверен, что выловит необходимое количество рыбы во время сезона ловли в зависимости от погодных условий и других факторов.