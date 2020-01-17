61 тысячи рублей лишилась псковичка из-за мошенника

11:18, 21 января 2020, ПАИ

61 тысячи рублей лишилась 44-летняя жительница Псковского района из-за мошенника, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств он завладел деньгами с её карты.

По аналогичной преступной схеме более 18 тысяч рублей лишилась 74-летняя великолучанка. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

18 января под предлогом продажи литых дисков для автомобиля неизвестный злоумышленник завладел 8 тысячами рублей, принадлежащими 37-летнему псковичу. В Великих Луках незнакомец под предлогом продажи лодочного мотора лишил 43-летнего горожанина 23 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.