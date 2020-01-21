Более 62 тысяч рублей заплатит индивидуальный предприниматель за незаконную рубку леса в Невельском районе

14:55, 21 января 2020, ПАИ

Индивидуальный предприниматель заплатит более 62 тысяч рублей за незаконную рубку леса в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Установлено, что по вине индивидуального предпринимателя, который арендовал лесной участок в Невельском районе, была произведена незаконная рубка леса с причинением природной среде ущерба на указанную сумму.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании денег с арендатора. Опочецкий районный суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство.