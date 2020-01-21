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Общество

Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ

Кнопку для ветеранов Псковской области запустят в мобильном приложении Общероссийский народный фронт «Прямая линия. Продолжение», сообщили Псковскому агентству информации в региональном исполкоме ОНФ.

Инициативу ОНФ о кнопке «Помощь ветеранам ВОВ» поддержал региональный оргкомитет «Победа». Запуск проекта станет одним из этапов подготовки к 75-летию Победы и проведению Года памяти и славы в Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил готовность оказать содействие в реализации проекта.

В ближайшее время добровольцы региона пройдут необходимую подготовку. Воспользоваться кнопкой «Помощь ветеранам ВОВ» могут не только ветераны, но и родственники, соседи, социальные работники. После нажатия на кнопку информация о ветеране поступит волонтеру, который окажет всю возможную адресную помощь при содействии муниципальной власти.

Ранее инициативу ОНФ о запуске кнопки для ветеранов в мобильном приложении «Прямая линия. Продолжение» поддержал президент РФ Владимир Путин. Проект уже стартовал в нескольких регионах страны. Планируется, что до конца года кнопки для ветеранов начнут функционировать во всех регионах.

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