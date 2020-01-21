В суд передано дело ещё одного обвиняемого в нападении на десантников 6-й роты

13:26, 21 января 2020, ПАИ

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чечни, который в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в боях против военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии в 2000 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

На данный момент мужчина заключен под стражу.

Возбуждённого в отношении него уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) направлено в Шатойский районный суд Чеченской республики для рассмотрения по существу. Минимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы, максимальное – пожизненное заключение.

Также в Ростове-на-Дону рассматривается дело двух жителей Грозного Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, которые обвиняются в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего во время атаки на десантников 6-й роты 76-й дивизии ВДВ. Судебное заседание будет продолжено 29 января.

29 февраля 2000 года 6-ая рота псковской дивизии вступила в бой с превосходящим по численности отрядом боевиков за высоту 776 в Аргунском ущелье Чечни. В результате погибли 84 военнослужащих, в том числе командир - гвардии подполковник Марк Евтюхин. Выжили только шесть человек. Звание Героя России было присвоено 22-м военнослужащим 6-й роты, Ордена Мужества получили 69 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.