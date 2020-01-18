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Спорт

Великолучанка победила на Открытом Чемпионате Белоруссии по зимнему спортивному плаванию

Воспитанница спортивной школы «Олимпия» в Великих Луках 14-летняя Алена Савунова стала победительницей 5-го Открытого Чемпионата Белоруссии по зимнему спортивному плаванию. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила тренер спортсменки Тихонова Марина.

Фото: Марина Тихонова

Соревнования проходили с 16 по 19 января. В возрастной категории А1 (14-19 лет) Алена Савунова показала наилучший результат на четырех дистанциях: 25 метров брассом, 25 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 50 метров вольным стилем.

Также великолучанка стала обладательницей серебряной медали в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в команде со спортсменами из Санкт-Петербурга.

Сейчас воспитанники СШ «Олимпия» города Великие Луки готовятся к Чемпионату России по плаванию, который пройдет в Казани с 3 по 9 апреля, а также к этапу Кубка мира по зимнему спортивному плаванию, который состоится 25-29 марта в Петрозаводске.

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