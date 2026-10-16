Псковский экипаж Баулина и Семёновой выступит на ралли «Браслав» в Белоруссии

10:59, 16 октября 2026, ПАИ

Псковский экипаж в составе Дениса Баулина и Виктории Семёновой примет участие в ралли «Браслав», которое пройдёт в Белоруссии с 23 по 25 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи будут бороться за победу в зачёте 1600Н. Вместе с ними в этом классе заявлены ещё четыре экипажа из Санкт-Петербурга и Москвы.

Общая дистанция гонки составляет 332 километра, из них 100 – дистанция скоростных спецучастков. Соревновательные дни пройдут в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября.

В активе Баулина и Семёновой в этом сезоне – бронзовые медали ралли «Карачаево-Черкесия».