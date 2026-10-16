Псковский Nordman представил состав на дебютный сезон в Премьер-лиге по настольному теннису

10:33, 16 октября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman, впервые в истории пробившийся в Премьер-лигу по настольному теннису – высший дивизион российского клубного турнира, объявил состав команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной лиги настольного тенниса.

В дебютном сезоне за команду выступят четыре спортсмена: вице-чемпион России 2025 года, 12-я ракетка России Сергей Фильчев, 22-й номер российского топа Дамир Ахметсафин, 34-й номер Александр Волошин, а также Иван Никулин, занимающий 36-й место в мировом рейтинге. Тренирует коллектив Вячеслав Буров.

Напомним, что псковский Nordman завоевал путёвку в Премьер-лигу, досрочно став победителем Суперлиги по итогам прошлого сезона. В новом розыгрыше высшего дивизиона выступят 12 команд. Первый тур соревнований пройдёт в Оренбурге и Москве с 21 по 26 октября, второй – в Верхней Пышме с 11 по 16 декабря.