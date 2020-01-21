Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове в ближайшие дни, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
«Предыдущая врач-терапевт ушла на пенсию. Комитет оперативно нашел замену. В Гдов едет опытный терапевт из Пскова, которая будет теперь работать в районе. Вопрос с жильем мы ей поможем решить. И, безусловно, речи о закрытии терапевтического отделения и быть не может, - сообщила глава ведомства.
Марина Гаращенко отметила, что с кадровой ситуацией в Гдове знакома, держит ее на личном контроле. «Главный врач и новый терапевт должны организовать работу. Я обязательно приеду в Гдов, проконтролировать, каким образом она проведена», - отметила она.
Ранее в социальных сетях появились жалобы на якобы закрывающееся в Гдове терапевтическое отделение больницы.