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18 новых лодок получили воспитанники псковской спортивной школы «Ника»

18 новых лодок получили воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Ника» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. К этому событию был приурочен визит на гребную базу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 21 января.

10 учебных байдарок, два соревновательных каноэ, три учебных академических лодки и три гоночных академических лодки приобретены в Белоруссии. Покупка обошлась местному и региональному бюджетам в 1,5 млн рублей.

Директор школы Константин Чижов рассказал главе региона, что теперь школа полностью оснащена спортивным инвентарём для гребцов. В планах - покупка формы.

Михаилу Ведерникову показали будущий спортивный зал, где сейчас идёт ремонт. Школа, по словам Константина Чижова, пытается справиться своими силами, однако встает вопрос с тренажёрами. 440 воспитанников учреждения занимаются не только греблей, но и биатлоном, лыжными гонками, баскетболом и парусным спортом. Губернатор пообещал помочь с покупкой оборудования для спортсменов.

 

Константин Чижов признался, что псковские гребцы нацелены на олимпийские медали. Он также добавил, что после 2014 года нынешнее поступление лодок - самая крупная покупка инвентаря, а Михаил Ведерников - первый губернатор за 16 лет, который побывал на территории школы.

«В 2020-2021 годах нужно закрыть проблемы и полностью оснастить школу всем необходимым», - подытожил глава региона. Он также пообещал в этом году выделить средства на покупку ещё двух лодок, которые будет полностью отвечать олимпийским требованиям.

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