РУСАДА отобрало более 8,3 тысячи допинг-проб у спортсменов с начала года

10:35, 14 октября 2026, ПАИ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по сентябрь 2026 года включительно отобрало у спортсменов 8 326 допинг-проб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Как уточнили в РУСАДА, только за сентябрь инспекторы допинг-контроля взяли 1 052 пробы. Всего за девять месяцев текущего года агентство отобрало 8 326 проб.

Для сравнения, за весь 2025 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 119 допинг-проб.