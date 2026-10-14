РУСАДА отобрало более 8,3 тысячи допинг-проб у спортсменов с начала года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по сентябрь 2026 года включительно отобрало у спортсменов 8 326 допинг-проб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Как уточнили в РУСАДА, только за сентябрь инспекторы допинг-контроля взяли 1 052 пробы. Всего за девять месяцев текущего года агентство отобрало 8 326 проб.
Для сравнения, за весь 2025 год РУСАДА взяло у спортсменов 11 119 допинг-проб.
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