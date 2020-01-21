Более 20 смартфонов iPhone 11 Pro нашли в вентиляции поезда на станции в Себеже
22 смартфона iPhone 11 Pro попытался незаконно провезти проводник поезда «Рига — Москва» через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России.
Смартфоны нашли пограничники и таможенники во время осмотра поезда в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Отмечается, что техника была обмотана тканью и укрыта проводником в вентиляционной шахте межпотолочного пространства одного из пассажирских вагонов.
Стоимость изъятой партии смартфонов составляет около 2 млн рублей, добавили в ведомстве.