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Общество

Более 20 смартфонов iPhone 11 Pro нашли в вентиляции поезда на станции в Себеже

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

22 смартфона iPhone 11 Pro попытался незаконно провезти проводник поезда «Рига — Москва» через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России.

Смартфоны нашли пограничники и таможенники во время осмотра поезда в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Отмечается, что техника была обмотана тканью и укрыта проводником в вентиляционной шахте межпотолочного пространства одного из пассажирских вагонов.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Стоимость изъятой партии смартфонов составляет около 2 млн рублей, добавили в ведомстве.

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