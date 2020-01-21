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Общество

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям пройдет в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Пскове пройдёт 5-я открытая Всероссийская олимпиада по 3D технологиям. Открытие состоится 22 января, творческие состязания завершатся 24 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Церемония открытия олимпиады состоится в детском технопарке «Кванториум Псков». Состязания будут проходить по следующим направлениям: 3D-моделирование и 3D-печать, объемное рисование 3D ручкой (художественное творчество). В этом году на мероприятие заявлены около 100 участников из 18 образовательных организаций региона.

Победители и призеры Олимпиады получат специальные льготы при поступлении в вуз – дополнительные 10 баллов при подаче документов на любое направление либо могут воспользоваться преимуществом при поступлении на программу подготовки магистров Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (при условии реализации магистерских работ на территории домашнего региона).

Олимпиада проводится с целью поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству для формирования базовых знаний по 3D моделированию, а также воспитания нового поколения высококлассных инженеров страны.

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