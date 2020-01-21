Следователи проверяют факт нападения псковички на одноклассников ее дочери
Следственный комитет начал проверку по факту избиения женщиной учащихся 24-й школы в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Мать одной из учениц прошла в спортивную раздевалку школы 14 января. Там она устроила скандал со школьниками, а также применила к ним насилие. Сейчас следователи по поручению руководителя регионального ведомства Петра Крупени проводят процессуальную проверку ее действий.
Управлению образования городской администрации было поручено усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях образования.