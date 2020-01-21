За 2019 год было выявлено 53 факта размещения экстремистских материалов в Псковской области

17:08, 21 января 2020, ПАИ

В Псковской области за прошлый год были выявлены 53 факта размещения экстремистских материалов. Удалили в 2019-м 67 материалов экстремистского характера. Об этом сообщил начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области Анатолий Орлов на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Анатолий Дмитриев доложил, что в прошлом году были проведены 4 профилактические операции, в рамках которых из незаконного оборота изъяли 200 единиц оружия, проверены более 7 тысяч иностранцев на причастность к экстремизму.

«Несовершеннолетних лиц за распространением экстремистских материалов в отчетном периоде выявлено не было», - добавил он.

В рамках совещания обсуждали вопросы совершенствования совместной деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти области по противодействию экстремизму. Анатолий Орлов отметил, что по указу президента РФ были созданы рабочие группы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по улучшению работы и взаимодействию правоохранителей с властями региона.