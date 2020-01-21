0
19:03
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
18:05
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
17:25
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
15:19
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
15:14
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
14:21
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
12:45
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
Еще новости
Общество

За 2019 год было выявлено 53 факта размещения экстремистских материалов в Псковской области

В Псковской области за прошлый год были выявлены 53 факта размещения экстремистских материалов. Удалили в 2019-м 67 материалов экстремистского характера. Об этом сообщил начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области Анатолий  Орлов на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Кроме того, Анатолий Дмитриев доложил, что в прошлом году были проведены 4 профилактические операции, в рамках которых из незаконного оборота изъяли 200 единиц оружия, проверены более 7 тысяч иностранцев на причастность к экстремизму.

«Несовершеннолетних лиц за распространением экстремистских материалов в отчетном периоде выявлено не было», - добавил он.

В рамках совещания обсуждали вопросы совершенствования совместной деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти области по противодействию экстремизму. Анатолий Орлов отметил, что по указу президента РФ были созданы рабочие группы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по улучшению работы и взаимодействию правоохранителей с властями региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
21 января 2020
Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
21 января 2020
Определён состав жюри премии «Народное признание – 2019»
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
21 января 2020
Подписан акт передачи Псковавтотрансу участка под незаконной парковкой на улице Рокоссовского
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
21 января 2020
Аудит школьных столовых проведут в Псковской области
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове
21 января 2020
Новый врач-терапевт начнет работать в Гдове 1
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
21 января 2020
Александр Котов занял 13 место в медиарейтинге глав заксобраний регионов за 2019 год
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
21 января 2020
Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции
21 января 2020
После жалоб псковичей на закусочную её территорию включили в маршрут патрулирования полиции

Идет загрузка...