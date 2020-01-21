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Общество

13 уголовных дел возбудили псковские налоговики по результатам проверок в прошлом году

В прошлом году межведомственная рабочая группа, созданная в Псковской области в рамках работы по противодействию преступлениям в налоговой сфере, в сфере государственной регистрации юридических лиц, банкротства, незаконной банковской деятельности, провела 17 налоговых проверок, в 2018-м – 10. По их итогам были возбуждены 13 уголовных дел, что на 4 больше, чем годом ранее. Такие данные озвучила руководитель УФНС по Псковской области Анна Кутузова на координационном совещании по обеспечению правопорядка 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кутузова обратила внимание на взаимодействие с правоохранительными органами, благодаря которому были возбуждены пять уголовных дел по фактам незаконной банковской деятельности.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области Сергей Еременко добавил, что взаимодействие УМВД и УФНС позволило добиться положительных результатов. «По пресечению фирм-однодневок наши результаты выросли в три раза. Оперативную обстановку будем держать на контроле», — рассказал он.

«Неоценимую помощь оказывает ФСБ. Оправдательных приговоров не было, только обвинительные приговоры», — отметил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня.

По его словам, с учетом всей проделанной работы возмещение ущерба по указанной категории преступлений составило 107,3% или 179 млн рублей. «Достигнутые результаты были бы не возможны без тесного взаимодействия с коллегами», — добавил Петр Крупеня.

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